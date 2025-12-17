Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ακόμη μια νύχτα έντασης δημιουργήθηκε στην ουκρανική πρωτεύουσα την Τρίτη 16/12,καθώς οι σειρήνες του αεροπορικού συναγερμού και στη συνέχεια διαδοχικές εκρήξεις αναστάτωσαν το Κίεβο, σύμφωνα με ανάρτηση του δημάρχου Βιτάλι Κλίτσκο στην πλατφόρμα Telegram. Η ανακοίνωση ήρθε μετά από έκκληση των αρχών να τεθεί ο πληθυσμός σε επιφυλακή εξαιτίας επικείμενης επίθεσης με εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

#BREAKING 🇷🇺🇺🇦 Kyiv is getting hit hard right now by a series of Russian Geran drones. Strange. Reports from the city indicate that air defenses were not activated in time. pic.twitter.com/Ao5j59KH4a — Heyman_101 (@SU_57R) December 16, 2025

Το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters μετέφερε μαρτυρίες κατοίκων που επιβεβαιώνουν πως τόσο οι εκρήξεις όσο και οι συναγερμοί ακούστηκαν καθαρά σε διάφορα σημεία της πόλης, προκαλώντας αναστάτωση και άμεση αναζήτηση καταφυγίων από τους κατοίκους.

Στην ανάρτησή του, ο Κλίτσκο κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν προστατευμένοι σε ασφαλείς χώρους μέχρι να αρθούν οι προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο, επισημαίνοντας ότι οι δοκιμασίες της πόλης συνεχίζονται.

A powerful raid on Kiev: explosions and fires across the city ▪️Several dozen explosions have already been heard.

▪️One of the fires after the strikes can be seen from several kilometers away.https://t.co/UycMB7Cz6P pic.twitter.com/s4URKXx4Ys — MD (@distant_earth83) December 16, 2025

Συναγερμός κι εκτός Κιέβου

Παράλληλα με την πρωτεύουσα, οι αρχές έχουν εκδώσει σειρά ειδοποιήσεων για εναέριες απειλές και σε βόρειες περιοχές γύρω από το Κίεβο, ενισχύοντας την ανησυχία για περαιτέρω επιθέσεις.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σε αυτές τις ζώνες ισχύουν επιφυλακές και συστάσεις για προσοχή και άμεση μετακίνηση σε καταφύγια όταν ενεργοποιούνται οι συναγερμοί.

Οι επιθέσεις με drones και άλλους τύπους μη επανδρωμένων συστημάτων έχουν γίνει πλέον συχνό φαινόμενο στην ουκρανική επικράτεια, μέρος των τακτικών επιδρομών που εκτελεί η Ρωσία εναντίον ουκρανικών πόλεων και υποδομών.

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών και διεθνών εταίρων, να προωθήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με έμφαση σε στρατηγικούς στόχους κρίσιμων υποδομών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ