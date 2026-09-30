Αεροπορική επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του παιδί και να τραυματιστούν άλλοι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, και στην περιφέρειά της τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο αναφέρθηκε μέσω Telegram σε πυρκαγιές σε κτήρια στις συνοικίες Σβιατοσίνσκι, Ομπολόνσκι και Χολοσίφσκι, προτού ενημερώσει πως δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένης γυναίκας που διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Νωρίτερα, δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters μετέδωσαν πως ακούγονταν εκρήξεις στην πόλη.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Κιέβου, ανέφερε επίσης μέσω Telegram λίγο πριν από τις 05:00 ότι παιδί σκοτώθηκε και άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επιδρομή με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης, ενώ αναφέρθηκε επίσης σε ζημιές σε κατοικίες, υποδομές, αποθήκες και οχήματα.