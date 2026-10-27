Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων στο Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Όπως ανέφερε μέσω Telegram, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κοντά σε σούπερ μάρκετ και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας. Διευκρίνισε πως ζημιές υπέστησαν μια φοιτητική εστία και ένας σταθμός του μετρό στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, καθώς και δύο ιατρικές δομές στη συνοικία Ντνιπρόβσκι.

«Οι πύραυλοι έπληξαν πολυσύχναστες περιοχές, όπου δεν υπάρχει η παραμικρή στρατιωτική εγκατάσταση», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Παράλληλα, επεσήμανε πως «σε τέτοιες συνθήκες, όταν η απειλή είναι διαρκής, όταν τα πλήγματα μπορούν να εκδηλωθούν ανά πάσα στιγμή σε πόλεις και χωριά, τεχνητές καθυστερήσεις στην παροχή συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία βοηθούν την τρομοκρατία».