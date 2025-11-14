Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η ευρείας κλίμακας ρωσική επιδρομή με drones και πυραύλους στην ουκρανική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της χθεσινής (13/11) νύχτας, προκάλεσε έναν θάνατο και 15 τραυματισμούς, σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

 


Οι υπηρεσίες ανέφεραν μέσω Telegram ότι ο απολογισμός της επιδρομής είναι «ένας νεκρός και τουλάχιστον 15 τραυματίες», καθώς και σοβαρές υλικές ζημιές, σε οκτώ από τις δέκα συνοικίες της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #drones #ένας νεκρός #Κίεβο #ρωσική επίθεση #τραυματίες 15