Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η ευρείας κλίμακας ρωσική επιδρομή με drones και πυραύλους στην ουκρανική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της χθεσινής (13/11) νύχτας, προκάλεσε έναν θάνατο και 15 τραυματισμούς, σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

russia attacked Ukraine overnight with 430 drones and 18 missiles. Four dead. Dozens injured, including children. The Azerbaijani embassy in Kyiv was also damaged. The drones and missiles were financed by the EU, which, after 44 months of war, is still buying goods and raw… pic.twitter.com/8fWvzktKea — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) November 14, 2025



Οι υπηρεσίες ανέφεραν μέσω Telegram ότι ο απολογισμός της επιδρομής είναι «ένας νεκρός και τουλάχιστον 15 τραυματίες», καθώς και σοβαρές υλικές ζημιές, σε οκτώ από τις δέκα συνοικίες της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.