Στα άκρα οδηγείται η εσωτερική διαμάχη μεταξύ των δύο ισχυρότερων υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας, μετά από πρωτοφανές περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών μεταξύ πρακτόρων της SBU (Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας) και της GUR (Στρατιωτικές Πληροφορίες) σε συνοικία του Κιέβου.

Το αιματηρό επεισόδιο, που σημειώθηκε χθες Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών ατόμων, ανάγκασε τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παρέμβει εκτάκτως στο νυχτερινό του διάγγελμα, ανακοινώνοντας εσωτερική έρευνα, αποδοση ευθυνών στους επικεφαλής των υπηρεσιών και την απαγγελία κατηγοριών σε δύο εμπλεκόμενους πράκτορες.

Ζελένσκι: «Ανάρμοστη συμπεριφορά – Θα λογοδοτήσουν οι επικεφαλής»

Την αλήθεια του περιστατικού επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια του νυχτερινού τηλεοπτικού του διαγγέλματος την Πέμπτη.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι δύο πρόσωπα, ένας πράκτορας της SBU και ένας της GUR, θεωρούνται πλέον επισήμως ύποπτοι για το συμβάν, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ευρεία έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες άνοιξαν πυρ.

«Με βάση τα αποτελέσματα της εσωτερικής έρευνας θα γίνει αξιολόγηση των επικεφαλής των δύο υπηρεσιών – της SBU και της GUR. Και είναι απολύτως δίκαιο να λογοδοτήσουν και οι δύο πλευρές. Και οι δύο ενήργησαν με ανάρμοστο τρόπο», υπογράμμισε με αυστηρό ύφος ο Ζελένσκι, συμπληρώνοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποτραπεί οποιαδήποτε επανάληψη.

Το χρονικό της εφόδου και οι σκιές για τη Ρωσική FSB

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της SBU, το «εντελώς απαράδεκτο» περιστατικό σημειώθηκε όταν μέλη της πραγματοποιούσαν έρευνα στο πλαίσιο επιχείρησης για πιθανούς δεσμούς μεταξύ της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας (FSB) και ενός διοικητή του Σώματος Ρώσων Εθελοντών.

Το Σώμα Ρώσων Εθελοντών είναι μια ένοπλη μονάδα Ρώσων αντικαθεστωτικών που πολεμά στο πλευρό του Κιέβου, η οποία υπάγεται διοικητικά και επιχειρησιακά στη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GUR). Κατά τη διάρκεια της εφόδου των πρακτόρων της SBU, τα πνεύματα οξύνθηκαν με τους πράκτορες της GUR, με αποτέλεσμα να βγουν τα όπλα και να υπάρξουν τραυματισμοί.

Από την πλευρά της, η GUR εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας λόγο για «εκστρατεία παραπληροφόρησης» που στόχο έχει να «δυσφημήσει» την υπηρεσία και τις μάχιμες μονάδες της, αποφεύγοντας ωστόσο να αναφερθεί ευθέως στην αιματηρή αναμέτρηση με την SBU.

Η προσωπική διαμάχη Ποκλάντ – Μπουντάνοφ

Αν και η SBU και η GUR αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες του ουκρανικού αμυντικού μηχανισμού απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις, η μεταξύ τους κόντρα για τη νομή της εξουσίας και τις αρμοδιότητες είναι κοινό μυστικό στο Κίεβο.

Ο γνωστός Ουκρανός πολιτικός αναλυτής Βολοντίμιρ Φεσένκο, με ανάρτησή του, εκτίμησε ότι πίσω από το επεισόδιο κρύβεται μια βαθιά «προσωπική και πολιτική διαμάχη».

Όπως σημείωσε, η ένταση πυροδοτείται από τις ανταγωνιστικές σχέσεις ανάμεσα στον επικεφαλής της SBU, Ολεξάντρ Ποκλάντ, και τον πρώην επικεφαλής της GUR και νυν προσωπάρχη της ουκρανικής προεδρίας, Κύριλο Μπουντάνοφ, μια διαμάχη που πλέον ξεπέρασε τα στεγανά των μυστικών υπηρεσιών και βγήκε εκτός ελέγχου στους δρόμους της πρωτεύουσας.