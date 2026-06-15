Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της ορθοδοξίας και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, η ιστορική Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο, τυλίχθηκε στις φλόγες τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (15 Ιουνίου 2026), μετά από ένα νέο, μαζικό κύμα ρωσικών αεροπορικών επιδρομών με πυραύλους και drones που έπληξε την ουκρανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των τοπικών αρχών και τις αναφορές των σωστικών συνεργείων, η ευρείας κλίμακας επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε τουλάχιστον επτά συνοικίες του Κιέβου, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 5 νεκρούς και 35 τραυματίες, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται μια έγκυος γυναίκα και δύο μικρά παιδιά ηλικίας 5 και 6 ετών.

Το πλήγμα στη Λαύρα των Σπηλαίων

Όπως επιβεβαίωσε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 01:48 π.μ. στην οροφή του εμβληματικού Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Dormition Cathedral), ο οποίος βρίσκεται στον πυρήνα του μοναστηριακού συγκροτήματος της Άνω Λαύρας.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, καλύπτοντας μια επιφάνεια περίπου 800 τετραγωνικών μέτρων στην οροφή του ναού. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας, Ιχόρ Κλιμένκο, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν και δεύτερο χτύπημα στην ίδια περιοχή την ώρα που επιχειρούσαν οι πυροσβέστες, πλήττοντας το γειτονικό πολιτιστικό και μουσειακό συγκρότημα «Art Arsenal», όπου εκδηλώθηκε νέα εστία φωτιάς σε έκταση 1.000 τ.μ.

Υπό τον φόβο ολοκληρωτικής καταστροφής, οι υπεύθυνοι του μοναστηριού προχώρησαν σε κατεπείγουσα επιχείρηση απομάκρυνσης και διάσωσης των αρχαίων εικόνων, θρησκευτικών κειμηλίων και μουσειακών εκθεμάτων.

Μνημείο δέκα αιώνων

Η Λαύρα των Σπηλαίων, η οποία ιδρύθηκε το 1051 και προστατεύεται ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1990, ετοιμαζόταν φέτος να γιορτάσει την 975η επέτειό της. Αυτό το χτύπημα αποτελεί μόλις την τρίτη φορά που ο Καθεδρικός Ναός υφίσταται τόσο σοβαρές καταστροφές από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Πέρα από το πλήγμα στα ιστορικά μνημεία της συνοικίας Πετσέρσκι, οι ρωσικοί πύραυλοι και τα συντρίμμια από τις αναχαιτίσεις προκάλεσαν σκηνές χάους σε ολόκληρη την πόλη.

Η εικόνα του φλεγόμενου ναού της Λαύρας προκάλεσε άμεσες και σφοδρές αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός Ουκρανίας. Χαρκατηριστικό είναι ότι ο Μητροπολίτης Επιφάνιος (Επικεφαλής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας) ονόμασε το χτύπημα ως «ένα ακόμη ρωσικό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, κατά της ιστορίας και κατά του χριστιανισμού», καλώντας τη διεθνή κοινότητα να δράσει αποφασιστικά για να σταματήσει τον τρόμο.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα ανακοίνωσε ότι η χώρα θα κινήσει άμεσα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες στο πλαίσιο της UNESCO και των διεθνών μηχανισμών, απαιτώντας μια «άμεση και επαρκή απάντηση σε αυτή την κρατική βαρβαρότητα».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η περιοχή έγινε στόχος δεκάδων ρουκετών και πληγμάτων από την Ρωσία:

Efforts to deal with the aftermath of the Russian strikes are ongoing in Kyiv, as well as in Kharkiv. Last night, the Russians launched more than 60 missiles at the capital alone. In total, 70 missiles and 611 drones were used against Ukraine. As of now, 28 people have been… pic.twitter.com/WRp6iEOu7h — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026

Ο απόστρατος αντιστράτηγος των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ, συνέκρινε την επίθεση στον Καθεδρικό Ναό με τους γερμανικούς βομβαρδισμούς στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο το 1940, τονίζοντας ότι η ενέργεια αυτή δεν εξυπηρετεί καμία απολύτως στρατιωτική αναγκαιότητα.

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Από την πλευρά της, η Μόσχα επιχείρησε να αποδώσει τις καταστροφές στον Καθεδρικό Ναό και στις υποδομές σε αστοχία των ουκρανικών αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot, ισχυρισμό που το Κίεβο απέρριψε κατηγορηματικά, κάνοντας λόγο για εσκεμμένο, άμεσο πλήγμα.