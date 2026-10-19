Στο στόχαστρο ρωσικών πυραύλων βρέθηκε το Κίεβο τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο ενημέρωσε μέσω Telegram για πλήγματα σε δύο συνοικίες του Κιέβου και ακολούθως ανέφερε πως μια 21χρονη κοπέλα σκοτώθηκε και άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ένα ιατρικό κέντρο στη συνοικία Ντεσνιάνσκι και άλλο ένα κτήριο στη συνοικία Ντνιπρόβσκι υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με την ενημέρωση του δημάρχου.

Ακολούθησε δεύτερο κύμα ρωσικών επιθέσεων γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε καταστροφές σε σταθμό του μετρό και σε ένα 25ώροφο συγκρότημα κατοικιών στη συνοικία Σολομιάνσκι, όπου τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.