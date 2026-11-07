Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας τις πρώτες πρωινές ώρες και συντρίμμια προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικία, ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο.

«Εκρήξεις σε προάστια του Κιέβου. Ο εχθρός πλήττει υποδομές με βαλλιστικούς πυραύλους», τόνισε αρχικά ο αιρετός μέσω Telegram.

Ο Κλίτσκο ενημέρωσε περίπου μισή ώρα αργότερα ότι «συντρίμμια» κατέπεσαν σε 5ώροφη πολυκατοικία, ενώ η πρόσοψη άλλης πολυκατοικίας υπέστη ζημιά.