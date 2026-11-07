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Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας τις πρώτες πρωινές ώρες και συντρίμμια προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικία, ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο.
«Εκρήξεις σε προάστια του Κιέβου. Ο εχθρός πλήττει υποδομές με βαλλιστικούς πυραύλους», τόνισε αρχικά ο αιρετός μέσω Telegram.
Ο Κλίτσκο ενημέρωσε περίπου μισή ώρα αργότερα ότι «συντρίμμια» κατέπεσαν σε 5ώροφη πολυκατοικία, ενώ η πρόσοψη άλλης πολυκατοικίας υπέστη ζημιά.