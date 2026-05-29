Σημαντικά στοιχεία σχετικά με τον ρωσικό υπερηχητικό πύραυλο «Oreshnik» φέρνουν στο φως Ουκρανοί ειδικοί, μετά από ενδελεχή εξέταση των υπολειμμάτων του στο πεδίο των μαχών. Αν και η Μόσχα έχει παρουσιάσει το συγκεκριμένο σύστημα ως ένα υπερσύγχρονο όπλο νέας γενιάς που αλλάζει ριζικά τις ισορροπίες του πολέμου, η επιστημονική ανάλυση των θραυσμάτων από πλήγμα που σημειώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο δείχνει μια διαφορετική πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το βλήμα φαίνεται να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί πριν από περίπου εννέα χρόνια, βασιζόμενο αποκλειστικά σε τεχνολογία και υλικά από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά επιχειρησιακά το 2024, έχει τη δυνατότητα να φέρει πυρηνικές κεφαλές και η εμβέλειά του αγγίζει τα πέντε χιλιάδες χιλιόμετρα.

Η Ρωσία έχει πλήξει το έδαφος της Ουκρανίας με πυραύλους Oreshnik τουλάχιστον τρεις φορές κατά την διάρκεια του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης μιας πόλης κοντά στο Κίεβο κατά την διάρκεια των συνεχών αεροπορικών επιθέσεων στις 24 Μαΐου.

Ο Βλαντισλάβ Βλασιούκ, σύμβουλος επί των κυρώσεων του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, δήλωσε ότι τα διασωθέντα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ανακτήθηκαν από έναν πύραυλο Oreshnik που έπληξε την πόλη Λβίβ στην δυτική Ουκρανία τον Ιανουάριο. Ο Βλασιούκ είπε ότι τα θραύσματα από την τελευταία επίθεση με Oreshnik αυτόν τον μήνα ακόμη μελετώνται.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι Ουκρανοί ερευνητές παρατηρούσαν αυξημένη τάση αντικατάστασης κινεζικών εξαρτημάτων πυραύλων με δυτικά, κάτι που, σύμφωνα με τον Βλασιούκ, φαινόταν να μοιάζει με «αναγκαστική» αντικατάσταση.

Παρότι οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν περιορίσει τις εξαγωγές ηλεκτρονικών ειδών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε πυραύλους προς τη Ρωσία, σε ρωσικούς πυραύλους και drones εξακολουθούν να εντοπίζονται συχνά δυτικά μικροτσίπ που προμηθεύονται με παράνομο τρόπο.

Η Ουκρανία ασκεί εδώ και καιρό πιέσεις στις δυτικές χώρες να ενισχύσουν τους ελέγχους όσον αφορά τη ροή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων προς τη Μόσχα.