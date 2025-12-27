Επιμέλεια ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση στο Κίεβο, και την γύρω περιοχή της ουκρανικής πρωτεύουσας μετά από νέες μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, ανακοίνωσε σήμερα η ιδιωτική εταιρεία παροχής ρεύματος DTEK.

«Το πρώτο πλήγμα έκοψε την ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 700.000 νοικοκυριά σήμερα το πρωί και άλλα 400.000 έμειναν χωρίς ρεύμα στην περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα», τόνισε η DTEK στο Telegram, προσθέτοντας ότι εργάζεται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι κατέλαβε τις πόλεις Μίρνοχραντ και Χουλιαϊπόλε στην ανατολική Ουκρανία

Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τις πόλεις Μίρνοχραντ και Χουλιαϊπόλε στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η Μόσχα, σε περαιτέρω ρωσικές προελάσεις στις πρώτες γραμμές του μετώπου του πολέμου στην Ουκρανία, παραμονή της συνάντησης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ένα σχέδιο για έναν τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έλαβε αναφορά από τον αρχηγό του ρωσικού γενικού επιτελείου στρατού Βαλέρι Γκεράσιμοφ ότι «οι πόλεις Ντιμίτροφ (η ρωσική ονομασία του Μίρνοχραντ) και Χουλιαϊπόλε απελευθερώθηκαν».

Το Μίρνοχραντ βρίσκεται στην ουκρανική επαρχία Ντονέτσκ και η Χουλιαϊπόλε στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας Ζαπορίζια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ