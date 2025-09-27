Δριμύ κατηγορώ εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία έχει αποσυνδέσει τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια από το ουκρανικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, εδώ και τέσσερις ημέρες.

Το Κίεβο ισχυρίζεται πως με αυτόν τον τρόπο, το Κρεμλίνο επιδιώκει να «κλέψει» τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, συνδέοντάς τον με ένα δίκτυο που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, παρά τους κινδύνους για την ασφάλειά του.

As a result of Russian actions, the Zaporizhzhia NPP has been without power for the fourth day. This is the plant’s tenth blackout caused by the Russians. Furthermore, Russia has constructed 200 kilometers of power lines in preparation for an attempt to steal the plant, connect… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 27, 2025



«Προτρέπουμε όλα τα κράτη που ανησυχούν για την πυρηνική ασφάλεια να καταστήσουν σαφές στη Μόσχα πως ο πυρηνικός τζόγος της πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σιμπίχα, σε ένα μήνυμα στον λογαριασμό του στο Χ.