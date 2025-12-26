Ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσαν ζημιές σε πλοία με σημαία Σλοβακίας, Παλάου και Λιβερίας σε λιμάνια στις ουκρανικές περιφέρειες της Οδησσού και του Μικολάιφ, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ολέξι Κουλέμπα.

Τη νύχτα της 26ης Δεκεμβρίου, ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε διάφορους ουκρανικούς στόχους, μεταξύ των οποίων λιμάνια στην Οδησσό και το Μικολάιβ. Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, υπέστησαν ζημιές και πλοία άλλων χωρών. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξι Κουλέμπα κατηγόρησε τη Μόσχα για στοχευμένες τρομοκρατικές ενέργειες.

«Δεν υπάρχουν θύματα από τα σημερινά πλήγματα», δήλωσε ο Ολέξι Κουλέμπα σε ανάρτηση στο Telegram, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης διακοπές ρεύματος στην περιφέρεια της Οδησσού.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Κουλέμπα, drones προκάλεσαν ζημιές σε μηχανή τρένου και βαγόνι μεταφοράς φορτίων στον σιδηροδρομικό σταθμό Κόβελ, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, σε απόσταση περίπου 60 χιλιομέτρων από την Πολωνία.

Η Ρωσία δεν έκανε κάποιο σχόλιο για το θέμα αυτό.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις στην νότια περιφέρεια της Οδησσού και Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι στόχος της Μόσχας είναι να αποκόψει την Ουκρανία από τη Μαύρη Θάλασσα και να προκαλέσει χάος μεταξύ των πολιτών.