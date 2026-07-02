Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η τελευταία πολύνεκρη αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τον αριθμό των θυμάτων στο Κίεβο να αυξάνεται ραγδαία. Σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες αναφορές των τοπικών αρχών, οι νεκροί από το μαζικό πυραυλικό σφυροκόπημα έφτασαν ήδη τους 20, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και παιδιά, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους δεκάδες.

Η επίθεση, η οποία χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο σφοδρές των τελευταίων μηνών, έπληξε καίριες υποδομές της πόλης, αλλά και κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας βιβλικές καταστροφές σε κτήρια και οχήματα. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν αδιάκοπα μέσα στα συντρίμμια, με τους φόβους για περαιτέρω αύξηση του αριθμού των θυμάτων να παραμένουν ζωντανοί.

Την ίδια ώρα, η Μόσχα εμφανίζεται απόλυτα ανυποχώρητη. Σε επίσημες δηλώσεις του, το Κρεμλίνο ξεκαθάρισε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στην Ουκρανία» μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι αντικειμενικοί στόχοι της Ρωσίας.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τη νέα κλιμάκωση, καταδικάζοντας τα πλήγματα κατά αμάχων, την ώρα που το Κίεβο απευθύνει δραματική έκκληση προς τους δυτικούς συμμάχους για άμεση ενίσχυση της αντιαεροπορικής του άμυνας.