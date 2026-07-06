Σε μια από τις πιο αιματηρές νύχτες των τελευταίων μηνών εξελίχθηκε η χθεσινή για την ουκρανική πρωτεύουσα και την ευρύτερη περιοχή της, καθώς το νέο μαζικό κύμα ρωσικών βομβαρδισμών άφησε πίσω του τουλάχιστον 22 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των ουκρανικών Αρχών, οι επιθέσεις έπληξαν κατοικημένες ζώνες, μετατρέποντας κτήρια σε σωρούς από χαλάσματα.

Από τα φονικά πλήγματα, 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα στην πόλη του Κιέβου, ενώ ακόμη 7 θύματα καταγράφηκαν στο Βισνέβε, μια γειτονική πόλη των περιχώρων. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται πολλά παιδιά, με τις Κρατικές Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης να δίνουν μάχη με τον χρόνο στα σημεία των καταστροφών.

Εικόνες αποκάλυψης στα συντρίμμια και φόβοι για εκρήξεις

Η εικόνα στις πληγείσες γειτονιές είναι αποκαρδιωτική. Στη συνοικία Ποζνιάκι, μια οκταώροφη πολυκατοικία υπέστη σοβαρές καταστροφές, με τους διασώστες να ανασύρουν νεκρούς κάτω από τόνους τσιμέντου, εν μέσω κραυγών από απελπισμένους συγγενείς. Συνολικά, τουλάχιστον 30 κτήρια της πρωτεύουσας έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Την ίδια ώρα, στο Βισνέβε η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς οι Αρχές ερευνούν κατοικημένη ζώνη για τον εντοπισμό τυχόν εκρηκτικών μηχανισμών που δεν έχουν πυροδοτηθεί. Για τον λόγο αυτό, περισσότεροι από 600 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την περιοχή, υπό τον φόβο νέων δευτερογενών εκρήξεων.

Σύμφωνα με την ουκρανική αεράμυνα, η Μόσχα εξαπέλυσε μια θηριώδη επίθεση αποτελούμενη από 68 πυραύλους και 351 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν οι 37 και τα 326 αντίστοιχα. Από την πλευρά του, ο ρωσικός στρατός υποστήριξε ότι τα πλήγματα αποτελούσαν «αντίποινα» για ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος, επιμένοντας ότι στοχοποιούνται αποκλειστικά στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές.

Διπλωματικό θρίλερ στη σκιά της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Το νέο αυτό σφυροκόπημα σημειώθηκε ακριβώς την παραμονή της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων των ηγετών.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να πραγματοποιήσει μια ιδιαίτερα κρίσιμη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ. Στόχος του Κιέβου είναι να ασκηθεί πίεση και να δοθεί μια νέα ώθηση στις ειρηνευτικές προσπάθειες, οι οποίες, σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή, βρίσκονται σε απόλυτο τέλμα, την ώρα που το τίμημα σε ανθρώπινες ζωές συνεχίζει να ανεβαίνει δραματικά.