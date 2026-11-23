Βαρύς είναι ο φόρος αίματος από τις νέες ρωσικές επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου, με τις ουκρανικές αρχές να ανακοινώνουν τα ξημερώματα πως οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 11. Η πλειονότητα των θυμάτων έχασε τη ζωή της όταν πολυώροφο κτήριο κατέρρευσε έπειτα από βομβαρδισμό.

Τραγωδία στα συντρίμμια της Ντάιμερ

Ο πιο αιματηρός απολογισμός καταγράφηκε στην περιοχή Ντάιμερ, περίπου 45 χιλιόμετρα βόρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή, μια πενταώροφη πολυκατοικία δέχθηκε απευθείας χτύπημα, με αποτέλεσμα την ερειπωμένη κατάρρευση μεγάλου τμήματός της.

Σύμφωνα με την υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας, ανάμεσα στους ανθρώπους που ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους συγκαταλέγονται μια γυναίκα 46 ετών και ένας 16χρονος έφηβος. Όπως ενημέρωσε τα ξημερώματα μέσω Telegram ο στρατιωτικός διοικητής της περιφέρειας του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανό ένα μικρό παιδί, ωστόσο λίγο αργότερα ανέσυραν τη σορό ενός ακόμη άνδρα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στο συγκεκριμένο σημείο στους οκτώ. Οι έρευνες μέσα στα καπνίζοντα χαλάσματα συνεχίζονται αδιάκοπα.

Στοχευμένα πλήγματα σε άμαχους και υποδομές

Η ρωσική επιθετικότητα δεν περιορίστηκε μόνο στη Ντάιμερ. Στην πόλη Βίσνεβε, ένας πύραυλος ισοπέδωσε τοπικό σούπερ μάρκετ, σκοτώνοντας δύο άτομα και τραυματίζοντας άλλα οκτώ. Παράλληλα, στην Μπίλα Τσέρκβα, ένας ακόμη κάτοικος απανθρακώθηκε όταν το σπίτι του τυλίχθηκε στις φλόγες εξαιτίας των βομβαρδισμών.

Εκτός από τις κατοικημένες περιοχές, στο στόχαστρο μπήκαν και κρίσιμες υποδομές. Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Σερχίι Κορέτσκι επιβεβαίωσε χθες το μεσημέρι την καταστροφή ενός υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ. Οι επιθέσεις αυτές έρχονται να επιβεβαιώσουν τους φόβους πολλών αναλυτών ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι ο πλέον ανελέητος από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Το τελεσίγραφο Πούτιν και η διεθνής αδράνεια

Το κέντρο του Κιέβου παρέμεινε ξάγρυπνο το Σαββατοκύριακο, με τον ήχο των drones και των απανωτών εκρήξεων να δονούν την ατμόσφαιρα. Η κλιμάκωση αυτή συνδέεται άμεσα με τις πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος είχε προαναγγείλει σκληρά αντίποινα μετά τα ουκρανικά σαμποτάζ στη γέφυρα της Κριμαίας, υποσχόμενος μια «πιο οδυνηρή» απάντηση. Μόλις την προηγούμενη ημέρα, οι επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν αφήσει πίσω τους άλλους 11 νεκρούς σε ολόκληρη τη χώρα.

Απέναντι σε αυτό το σκηνικό, ο επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ουκρανικού κοινοβουλίου, Ντμίτρο Λούμπινετς, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τη διεθνή κοινότητα μέσω της πλατφόρμας X: «Ο κόσμος δεν μπορεί να συνεχίσει να εθελοτυφλεί. Πρέπει να δράσετε άμεσα για να σταματήσει η σφαγή αθώων πολιτών και να διασφαλίσετε ότι η Ρωσία θα πληρώσει για αυτή την τρομοκρατία».