Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις πρώτες πρωινές ώρες σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα, όπου δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν πως ακούστηκαν δεκάδες σφοδρές εκρήξεις, εν μέσω συναγερμού που κηρύχτηκε από την Πολεμική Αεροπορία.

Περίπου 20 εκρήξεις ακούστηκαν, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους, προτού καν ηχήσει συναγερμός, με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας να προειδοποιεί εναντίον της εκτόξευσης ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν στις περιφέρειες του Κιέβου και της Τσερνίχιβ (βόρεια).

«Η πρωτεύουσα δέχεται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Μείνετε σε καταφύγια!», ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποίησε λίγο μετά τις 03:00, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, τέσσερις σοβαρά.

Στη συνοικία Ντνιπρόφσκι, τόνιζε περίπου μια ώρα νωρίτερα, μπορεί να υπάρχουν παγιδευμένοι κάτω από συντρίμμια.

Οι Αρχές της Οδησσού (νοτιοδυτικά) έκαναν επίσης λόγο για ρωσικά πλήγματα εναντίον της πόλης όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Χθες, ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν τουλάχιστον επτά ανθρώπους στην Ουκρανία, ανάμεσά τους δύο στο Κίεβο.

Η ουκρανική πρωτεύουσα, που έχει περίπου 3 εκατομμύρια κατοίκους, συνεχίζει να υφίσταται ρωσικές επιδρομές, ειδικά με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ιδιαίτερα σφοδρές τα τελευταία 24ωρα, με φόντο την κλιμάκωση των πληγμάτων που ανταλλάσσουν τα δύο εμπόλεμα κράτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε χθες Τετάρτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι η Μόσχα δεν προτίθεται να «κάνει παύση» του πολέμου εναντίον της Ουκρανίας.