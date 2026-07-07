Η γυναίκα που θεωρείται No1 ύποπτη για την επίθεση με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στο διαμέρισμα που διέμενε ο Ουκρανός oλιγάρχης και η ερωμένη του στο Μονακό, εντοπίστηκε νεκρή και θαμμένη στο Κίεβο.

Ειδικότερα, η σορός της Αναστασία Μπερεζόφσκα (Anastasiia Berezovska) βρέθηκε από τις αστυνομικές Αρχές κατά τις 23:00 χθες το βράδυ, Δευτέρα 6 Ιουλίου. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ουκρανικό μέσο Pravda, η 39χρονη γυναίκα από την Ουκρανία έφερε τραύματα από πυροβολισμό.

Παράλληλα, έχουν συλληφθεί δύο ύποπτοι για την δολοφονία της. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία αξιωματικό της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών και για έναν πρώην αξιωματικό των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Σε βάρος της 39χρονης είχε εκδοθεί την περασμένη Παρασκευή στην «Ερυθρά Αγγελία» (Red Notice) της Interpol, με την οποία ζητείτο η άμεση σύλληψή της με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της τοποθέτησης εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο χώρο με εγκληματική πρόθεση και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.

Μεταμφιέστηκε σε άντρα για να παραπλανήσει τις Αρχές

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών Αρχών, η γυναίκα είχε μεταμφιεστεί σε άνδρα για να τοποθετήσει στο συγκρότημα με τα πολυτελή διαμερίσματα, τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, την περασμένη εβδομάδα στο Μονακό.

Φορούσε καπέλο, γυαλιά και φαρδιά ρούχα με σκοπό να παραπλανήσει την αστυνομία, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, μπαίνοντας σε αυτοκίνητο με γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο πέρασε από την Ιταλία και από διάφορες άλλες χώρες, μέχρι να φτάσει στην Ουκρανία, όπου και εντοπίστηκε νεκρή από πυροβολισμούς.

Ο Βαντίμ Γερμολάεφ, η ερωμένη του, Άννα Νασομπίνα και ο 13χρονος γιος του τραυματίστηκαν από την έκρηξη. Ο μεγιστάνας εδώ και ημέρες χαροπαλεύει για τη ζωή του, η ερωμένη του έχει χάσει τα άκρα της, ενώ τραυματίστηκε και το παιδί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 13χρονος νοσηλεύεται στο παιδικό νοσοκομείο «Lenval» της Νίκαιας χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, ενώ οι δύο ενήλικες, των οποίων η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Νίκαιας (CHU).

Ο εισαγγελέας του Μονακό, Στεφάν Τιμπό (Stéphane Thibault), χαρακτήρισε προηγουμένως τη βομβιστική επίθεση ως «απόπειρα δολοφονίας», καθιστώντας την, την πρώτη καταγεγραμμένη απόπειρα δολοφονίας με βόμβα στους άκρως επιτηρούμενους και ασφαλείς δρόμους του Μονακό.

Τη νύχτα της επίθεσης, τα τρία θύματα επέστρεφαν από δείπνο σε ένα παραθαλάσσιο εστιατόριο, την ώρα που η ύποπτη γυναίκα τοποθετούσε τη βόμβα στην είσοδο του κτήριού που διέμεναν.

Τέτοια περιστατικά βίας είναι ασυνήθιστα για το Μονακό, το οποίο έχει το μισό μέγεθος του Σέντραλ Παρκ (της Νέας Υόρκης), αλλά διαθέτει 556 αστυνομικούς και 1.387 κάμερες ασφαλείας (CCTV) που επιτηρούν την περιοχή. Είναι τόσο ασφαλές, που πέρυσι δεν καταγράφηκε καμία ανθρωποκτονία, ούτε καν απόπειρα δολοφονίας, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο περιστατικό να έχει αναστατώσει τους πολίτες της χώρας.

Πηγή: Express