Ο διάσημος ηθοποιός Κίφερ Σάδερλαντ συνελήφθη γιατί φέρεται να επιτέθηκε και να απείλησε οδηγό υπηρεσίας ride-sharing (υπηρεσία μετακίνησης με διαμοιραζόμενο όχημα) στο Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες, ο Κίφερ Σάδερλαντ «επιβιβάστηκε σε όχημα υπηρεσίας ride-sharing, επιτέθηκε σωματικά στον οδηγό (το θύμα) και ξεκίνησε να τον απειλεί».

Το σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε τη Δευτέρα στις 00:15 τοπική ώρα (08:15 GMT). Το θύμα δεν τραυματίστηκε και ο ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους 50.000 δολαρίων.

Actor Kiefer Sutherland arrested over alleged assault of ride-share driver https://t.co/tVQL2LnJLl — BBC News (World) (@BBCWorld) January 14, 2026

Ωστόσο, αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 2 Φεβρουαρίου.

Ο Κίφερ Σάδερλαντ, αγαπητός και γνωστός σε όλους για τους ρόλους του ειδικού πράκτορα Τζακ Μπάουερ στη σειρά «24» του Fox και του προέδρου των ΗΠΑ στη σειρά «Designated Survivor», είναι γιος του ηθοποιού Ντόναλντ Σάδερλαντ.

Σημειώνεται, όμως ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχει έρθει αντιμέτωπος με τον νόμο. Το 2007 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 48 ημερών για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και παραβίαση όρων αναστολής.

Τέλος, το 2009 συνελήφθη για επίθεση, ωστόσο η κατηγορία αποσύρθηκε αργότερα, ενώ πιο πρόσφατα συνελήφθη το 2020, αφού πραγματοποίησε παράνομη αναστροφή στο Χόλιγουντ.