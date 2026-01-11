Η Κιμ Γιο Τζονγκ – αδερφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν – προέτρεψε τη Σεούλ να ερευνήσει τις αναφορές για εισβολή νοτιοκορεατικών drones στον εναέριο χώρο της Βόρειας Κορέας, όπως μεταδίδει σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Δήλωσε επίσης ότι εκτιμά την απόφαση της Σεούλ να ανακοινώσει δημοσίως πως δεν έχει την παραμικρή πρόθεση να προκαλέσει ένταση με την Πιονγκγιάνγκ, προειδοποιώντας παράλληλα ότι τυχόν προκλήσεις θα έχουν τρομερές συνέπειες.

Η Βόρεια Κορέα ανέφερε χθες Σάββατο ότι ένα νοτιοκορεατικό drone εισήλθε στον εναέριο χώρο της στις 4 Ιανουαρίου, παραβιάζοντας την κυριαρχία της. Σύμφωνα με το KCNA που επικαλέστηκε στρατιωτικό αξιωματούχο, το drone προερχόταν από την πόλη Ίντσον της Νότιας Κορέας και διένυσε μια απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων προτού καταρριφθεί στη Βόρεια Κορέα. Το drone ήταν εξοπλισμένο με κάμερες παρακολούθησης για την καταγραφή σημαντικών εγκαταστάσεων στη Βόρεια Κορέα, ανέφερε το δημοσίευμα.

«Ακόμα και μετά την αλλαγή καθεστώτος… (η Νότια Κορέα) εξακολουθεί να προβαίνει σε τέτοιες προκλητικές ενέργειες με drones κοντά στα σύνορα», μετέδωσε το KCNA, χαρακτηρίζοντας τη Νότια Κορέα ως τον «κυριότερο εχθρό» για τη χώρα.

Η Πιονγκγιάνγκ έχει απορρίψει κάθε προσπάθεια προσέγγισης από την πλευρά της Σεούλ μετά την ανάληψη της προεδρίας της Νότιας Κορέας από τον Λι Τζε Μιουνγκ. Ο Λι είχε δεσμευτεί να καταβάλει προσπάθειες για διάλογο με την ηγεσία της Βόρειας Κορέας, με στόχο την εκτόνωση των εντάσεων στην κορεατική χερσόνησο.

Πηγές: AΜΠΕ, Reuters