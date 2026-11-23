Η ηγεσία της Βόρειας Κορέας εμφανίζεται ανοιχτή στη σύσφιξη των δεσμών της με τη διεθνή κοινότητα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όπως μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο KCNA, ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπογράμμισε τη βούληση της Πιονγκγιάνγκ να χτίσει γέφυρες φιλίας και να διευρύνει το πλαίσιο συνεργασίας της με τρίτα κράτη, θέτοντας ωστόσο ως απαράβατο κανόνα τον απόλυτο σεβασμό της ανεξαρτησίας της χώρας του.

Η σημασία της αυτοάμυνας στην ανατολική Ασία

Οι σχετικές τοποθετήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επίσημης τελετής παραλαβής των διαπιστευτηρίων από νέους διπλωματικούς αντιπροσώπους διαφόρων κρατών. Με αφορμή τις διπλωματικές αυτές επαφές, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης αναφέρθηκε στο ευρύτερο γεωπολιτικό σκηνικό, τονίζοντας πως το ασταθές περιβάλλον στην ανατολική Ασία καθιστά επιτακτική την ανάγκη για εγρήγορση. Όπως σημείωσε, η Βόρεια Κορέα οφείλει να θωρακίσει πλήρως την αμυντική της ισχύ, προκειμένου να είναι σε θέση να προασπίσει αποτελεσματικά τα ζωτικά της συμφέροντα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.