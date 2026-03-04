Ο ηγέτης της Β. Κορέας έκανε μια δήλωση που προκάλεσε σοκ στην διεθνή κοινότητα, λέγοντας ότι «ένας πύραυλος είναι αρκετός για να σβήσει» το Ισραήλ.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν πρόσθεσε πως αν το Ιράν ζητήσει βοήθεια η χώρα του θα την στείλει.

Παράλληλα, τόνισε τις καταστροφικές δυνατότητες του πυρηνικού και βαλλιστικού οπλοστασίου του καθεστώτος του.

Με την αναφορά «ένας πύραυλος είναι αρκετός για να σβήσει» το Ισραήλ, ο Κιμ Γιονγκ Ουν χρησιμοποιεί την ίδια ακραία ρητορική που είχε και στις προηγούμενες αντιπαραθέσεις του με τη Δύση.

Κάτι τέτοιο αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα, ο πόλεμος που συμβαίνει αυτή τη περίοδο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ- Ισραήλ να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

