Ο ηγέτης της Β. Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε τις εκτοξεύσεις πυραύλων Κρουζ από το πρώτο αντιτορπιλικό της Βόρειας Κορέας, το Choe Hyon, την Τετάρτη.

Ζήτησε να κατασκευαστούν και άλλα πλοία

Αυτή ήταν η τελευταία δοκιμή πριν από την έναρξη λειτουργίας του πολεμικού πλοίου, όπως ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο ηγέτης της Β. Κορέας επιβιβάστηκε επίσης στο «πυρηνικά εξοπλισμένο» πλοίο για δοκιμές πλοήγησης και απαίτησε από το ναυτικό του να κατασκευάζει δύο πολεμικά πλοία αυτής της κατηγορίας ή και ανώτερης ετησίως, με στόχο να διαθέτει τουλάχιστον 12 μεγάλα νέα πολεμικά πλοία έως το 2030.

Ο χάρτης με τις βάσεις των ΗΠΑ στον Ειρηνικό

Ένας χάρτης στο τραπέζι που παρουσιάστηκε στον Κιμ Γιονγκ Ουν στο πλοίο φάνηκε να δείχνει αμερικανικές βάσεις στον Ειρηνικό, σύμφωνα με ανάλυση του NK News. Σημειώνεται ότι ο στρατός της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι εντόπισε «αρκετές» εκτοξεύσεις πυραύλων κρουζ στα ανοικτά των ακτών του Νάμπχο το πρωί της Τετάρτης.

