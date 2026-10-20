Νέες φωτογραφίες του Κιμ Γιονγκ Ουν έδωσαν στη δημοσιότητα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, επιχειρώντας να βάλουν τέλος στις έντονες φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες για σοβαρό πρόβλημα υγείας του Βορειοκορεάτη ηγέτη.

Οι εικόνες δείχνουν τον Κιμ να επισκέπτεται έκθεση ενδυμάτων και υποδημάτων στην Πιονγκγιάνγκ, συνοδευόμενος από την κόρη του Κιμ Τζου-Αέ, να συνομιλεί με αξιωματούχους και να περιεργάζεται προϊόντα της έκθεσης. Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο KCNA, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

Η δημοσίευση των φωτογραφιών έρχεται λίγες ώρες μετά την εξάπλωση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις οποίες ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας είχε υποστεί σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία, είχε πέσει σε κώμα ή ακόμη και είχε πεθάνει.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει παρουσιαστεί κανένα αξιόπιστο στοιχείο που να επιβεβαιώνει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Τι δείχνουν οι νέες φωτογραφίες

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσαν τα βορειοκορεατικά μέσα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίζεται όρθιος και δραστήριος μέσα στον χώρο της έκθεσης.

Σε μία από τις φωτογραφίες εξετάζει παιδικό υπόδημα, ενώ σε άλλες συνομιλεί με στελέχη που τον συνοδεύουν και παρατηρεί γυναικεία ενδύματα και παλτά.

Η κόρη του βρίσκεται επίσης δίπλα του σε αρκετά στιγμιότυπα.

Οι φωτογραφίες παρουσιάστηκαν από το KCNA ως υλικό από την επίσκεψη της 19ης Οκτωβρίου, ωστόσο δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα από δημοσιογράφους ή διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς η πρόσβαση στη Βόρεια Κορέα παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.

Πώς ξεκίνησαν οι φήμες

Η φημολογία άρχισε να εξαπλώνεται στο X από την Κυριακή, όταν λογαριασμοί που επικρίνουν την κινεζική κυβέρνηση άρχισαν να διακινούν ισχυρισμούς ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία.

Ένας από τους βασικούς λογαριασμούς πίσω από τις αναρτήσεις ανήκει στον Γουαντζούν Σιέ, Κινέζο αντιφρονούντα που ζει στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, ότι ο Κιμ είχε χάσει τις αισθήσεις του και είχε μεταφερθεί για θεραπεία σε νοσοκομείο του Πεκίνου. Αργότερα υποστήριξε ακόμη και ότι ο Βορειοκορεάτης ηγέτης είχε πεθάνει και ότι ο θάνατός του κρατούνταν μυστικός.

Οι ισχυρισμοί αναπαράχθηκαν γρήγορα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη συνέχεια πέρασαν σε διεθνή δημοσιεύματα, χωρίς όμως να υπάρχει επιβεβαίωση από ανεξάρτητη πηγή.

Καμία ένδειξη από τη Νότια Κορέα

Οι υπηρεσίες της Νότιας Κορέας δεν έχουν αναφέρει ότι διαθέτουν στοιχεία που να στηρίζουν τα συγκεκριμένα σενάρια.

Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι που ασχολούνται με διπλωματικά ζητήματα και θέματα ασφαλείας δήλωσαν ότι δεν έχουν λάβει καμία πληροφορία που να επιβεβαιώνει τις φήμες περί θανάτου ή σοβαρής επιδείνωσης της κατάστασης του Κιμ.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Σεούλ παρακολουθεί στενά τις δραστηριότητες της βορειοκορεατικής ηγεσίας και οποιαδήποτε ασυνήθιστη κινητικότητα γύρω από την Πιονγκγιάνγκ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που «πεθαίνει» στο διαδίκτυο

Δεν είναι η πρώτη φορά που η υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν γίνεται αντικείμενο έντονης φημολογίας.

Το 2020 είχε προηγηθεί αντίστοιχο κύμα σεναρίων όταν ο ίδιος εξαφανίστηκε για αρκετές ημέρες από τη δημόσια ζωή. Τότε είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες ακόμη και για τον θάνατό του μετά από χειρουργική επέμβαση.

Λίγο αργότερα εμφανίστηκε δημόσια σε εγκαίνια εργοστασίου, διαψεύδοντας στην πράξη τις συγκεκριμένες αναφορές.

Η μυστικότητα που περιβάλλει την ηγεσία της Βόρειας Κορέας και η περιορισμένη πρόσβαση ανεξάρτητων δημοσιογράφων στη χώρα δημιουργούν συχνά πρόσφορο έδαφος για αντίστοιχες φήμες.

Οι φωτογραφίες απαντούν στη φημολογία, όχι όμως σε όλα τα ερωτήματα

Η νέα εμφάνιση του Κιμ Γιονγκ Ουν αντικρούει τους ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς ότι είχε πεθάνει ή βρισκόταν σε κώμα, εφόσον οι φωτογραφίες είναι πράγματι από την επίσκεψη που το KCNA τοποθετεί στις 19 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, επειδή το υλικό προέρχεται αποκλειστικά από τα κρατικά μέσα της Βόρειας Κορέας και δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, δεν μπορεί από μόνο του να χρησιμοποιηθεί για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τη συνολική κατάσταση της υγείας του.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει αξιόπιστη επιβεβαίωση για τις δραματικές φήμες που κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο, ενώ η Πιονγκγιάνγκ επέλεξε να απαντήσει έμμεσα, εμφανίζοντας τον Κιμ Γιονγκ Ουν σε μία ακόμη δημόσια δραστηριότητα.