Στους 21 ανέρχεται πλέον ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων από τη βιβλική καταστροφή που έπληξε τη βορειοδυτική Κίνα, όπου μια τεράστια κατολίσθηση έθαψε ζωντανούς 33 ανθρώπους.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων «Νέα Κίνα», οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων εξανεμίστηκαν, οδηγώντας στην επίσημη λήξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Η φονική κατολίσθηση σημειώθηκε στις 06:56 το πρωί (τοπική ώρα) σε χωριό της ορεινής περιφέρειας Νταγκτσάγκ, στην επαρχία Γκανσού.

Παρά τη μαζική και άμεση κινητοποίηση των διασωστών, οι υποδομές και τα σπίτια της περιοχής σκεπάστηκαν από τόνους λάσπης και χωμάτων, με αποτέλεσμα 21 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στον τόπο της κατολίσθησης στην περιφέρεια Νταγκτσάγκ τερματίστηκαν: (η καταστροφή) στοίχισε τη ζωή σε 21 ανθρώπους», ανέφερε το πρακτορείο, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

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Κρατική κινητοποίηση και εκατομμύρια για την ανοικοδόμηση

Μπροστά στο μέγεθος της καταστροφής, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έδωσε ρητή εντολή για την «πλήρη» και μαζική κινητοποίηση όλων των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση CCTV, η κινεζική κυβέρνηση αποδέσμευσε εκτάκτως το ποσό των 30 εκατομμυρίων γιούαν (περίπου 3,9 εκατομμύρια ευρώ) με σκοπό την άμεση χρηματοδότηση των έργων ανοικοδόμησης και στήριξης των πληγέντων στην περιφέρεια Νταγκτσάγκ.

Οι φονικές κατολισθήσεις και οι πλημμύρες αποτελούν ένα τραγικά συχνό φαινόμενο για την Κίνα, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς την ώρα που ορισμένες περιοχές πλήττονται από πρωτοφανείς, καταστροφικές βροχοπτώσεις, άλλες επαρχίες ασφυκτιούν κάτω από φονικά κύματα καύσωνα.

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Υποχώρηση φραγμάτων, δεκάδες νεκροί και βιομηχανίες σε κίνδυνο

Η τραγωδία στην Γκανσού αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μετώπου κακοκαιρίας που σαρώνει την κεντρική και νότια Κίνα, όπου καταρρακτώδεις βροχές και καταιγίδες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ακόμη ανθρώπους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε εκατοντάδες. Στην επαρχία Γκουαγκσί, η κατάσταση κρίνεται δραματική. Περίπου 40 ποταμοί και χείμαρροι υπερχείλισαν, ένα φράγμα υποχώρησε και οι αρχές αναγκάστηκαν να απομακρύνουν εσπευσμένα δεκάδες χιλιάδες πολίτες από τις εστίες τους.

Το κύμα των σφοδρών βροχοπτώσεων συνεχίζει να σφυροκοπά παραθαλάσσιες ζώνες της Γκουαγκσί, καθώς και το νοτιοδυτικό τμήμα της γειτονικής επαρχίας Γκουαγκντόγκ, η οποία αποτελεί την «καρδιά» της κινεζικής βιομηχανίας. Ο υπουργός Υδάτινων Πόρων, Λι Γκουογίγκ, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την αντοχή των υποδομών, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η ασφάλεια των ταμιευτήρων και των φραγμάτων στις περιοχές που πλήττονται έχει τεθεί σε σκληρή δοκιμασία».

Search and rescue operations are in full swing after a landslide struck a township in Tanchang County, northwest China’s Gansu, early Tuesday, leaving five people dead and 12 others missing. pic.twitter.com/XxcoGZe5LL — China Xinhua News (@XHNews) July 7, 2026