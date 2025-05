Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κα άλλοι 70 τραυματίστηκαν και έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία μετά το ναυάγιο δυο πλεούμενων, τα οποία μετέφεραν τουρίστες, σε ποτάμι στη νοτιοδυτική Κίνα, μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα νέο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές.

Nine people died and one is still missing after four tourist boats capsized due to sudden gales on a river in Qianxi, Southwest China’s Guizhou Province, on Sunday afternoon. A total of 84 people fell into the water in the accident. Among them, 70 are still hospitalized, none of… pic.twitter.com/lBHhUJl9w5 — Global Times (@globaltimesnews) May 5, 2025

Τα δυο πλεούμενα ανατράπηκαν χθες μετά το μεσημέρι σε ποταμό, κατά μήκος της πόλης Τσιανσί, στην επαρχία Γκουϊτζόου, με αποτέλεσμα να πέσουν στο νερό συνολικά 84 άνθρωποι, εξήγησε το δίκτυο της κινεζικής δημόσιας τηλεόρασης CCTV.

Nine people died and one is missing in boat capsize accident in a river of Qianxi City, southwest China’s Guizhou Province, on Sunday afternoon, according to local authorities https://t.co/sjbfS9EcU3 pic.twitter.com/nHExHDY2xK — China Xinhua News (@XHNews) May 5, 2025

Σήμερα το πρωί, επίσημα μέσα ενημέρωσης της Κίνας αναφέρθηκαν σε εννιά νεκρούς, 70 τραυματίες που έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία και 4 επιβαίνοντες που βγήκαν σώοι από το νερό. Εξακολουθεί να αγνοείται ένας άνθρωπος.

UPDATE: A total of four boats overturned due to sudden strong wind in #Qianxi City, #Guizhou Province in SW #China, causing 84 people to fall into water. 83 people were rescued, including nine who died, 70 still under medical care and four unhurt. One person remains missing. https://t.co/H7Pj0WJPo3 pic.twitter.com/gnjfHYT2K5 — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) May 5, 2025

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ «υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας σε τουριστικά αξιοθέατα» και σε άλλους «δημόσιους χώρους», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Τζανγκ Γκουοτσίνγκ στάλθηκε να συντονίσει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, μετέδωσαν ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το CCTV, η έρευνα που διενεργείται ήδη αποκάλυψε πως και στα δύο πλεούμενα είχαν επιβιβαστεί υπεράριθμοι επιβάτες.

Το δυστύχημα αυτό καταγράφτηκε δυο μήνες μετά τον θάνατο 11 ανθρώπων στην επαρχία Χουνάν (κεντρικά) όταν συγκρούστηκαν πλεούμενο που μετέφερε επιβάτες με άλλο, ειδικευμένο στον καθαρισμό περιοχών που έχουν μολυνθεί από υδρογονάνθρακες.