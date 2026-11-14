Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην πόλη Γιαντάι της Κίνας, όταν μια 92χρονη γυναίκα με νόσο Αλτσχάιμερ άφησε άναυδο το προσωπικό, σκαρφαλώνοντας πάνω από μια μεταλλική πύλη ύψους 2,8 μέτρων προκειμένου να βγει από τον χώρο του γηροκομείου.

Το περιστατικό είχε αίσια κατάληξη, καθώς ένα μέλος του προσωπικού της μονάδας εντόπισε την ηλικιωμένη να περπατάει σε κοντινή απόσταση έπειτα από 25 λεπτά και την επέστρεψε με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις.

Όπως εξήγησε ο διευθυντής του γηροκομείου, η εντυπωσιακή ευλυγισία και ικανότητα της 92χρονης στην αναρρίχηση οφείλεται στο παρελθόν της, καθώς σε νεαρή ηλικία φύτευε οπωρώνες στα βουνά, αποκτώντας μεγάλη εξοικείωση στο σκαρφάλωμα.