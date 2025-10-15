Ο τομέας των οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) διατήρησε την αναπτυξιακή δυναμική του στην παραγωγή και τις πωλήσεις στο φετινό εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του κλάδου που δημοσιοποιήθηκαν στις 14 Οκτωβρίου.

Η παραγωγή των οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας κατέγραψε ετήσια αύξηση 35,2% στα 11,24 εκατομμύρια μονάδες στη διάρκεια των τριών τριμήνων του 2025, σύμφωνα με την Ένωση Κατασκευαστών Οχημάτων της Κίνας (CAAM).

 


Κατά την ίδια χρονική περίοδο, οι πωλήσεις οχημάτων κατέγραψαν ετήσια αύξηση 34,9%, περίπου στα 11,23 εκατομμύρια μονάδες, αντιστοιχώντας σε ποσοστό 46,1% επί των συνολικών πωλήσεων οχημάτων στην Κίνα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της CAAM.

Η ανάλυση των ίδιων στοιχείων δείχνει ότι η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία διατήρησε την θετική δυναμική της στην παραγωγή και τις πωλήσεις κατά το ίδιο εννεάμηνο, με την εφαρμογή προγραμμάτων ανταλλαγής οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας, την οργάνωση τοπικών εκθέσεων οχημάτων, αλλά και την εντατικοποίηση της παρουσίασης νέων μοντέλων.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #αύξηση της παραγωγής #ενερργειακά οχήματα #Κίνα