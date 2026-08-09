Τα δύο αεροδρόμια της Σανγκάης ακύρωσαν περισσότερες από 1.300 πτήσεις και οι Αρχές απομάκρυναν περίπου 300.000 ανθρώπους προς τις γύρω περιοχές, καθώς ο τυφώνας Dolphin πλήττει την Κίνα.

Η καταιγίδα έπληξε το Σάββατο τη βόρεια Ταϊβάν, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Ταϊπέι, προκαλώντας ταραχή στους πολίτες και πολλές υλικές ζημιές. Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες της Ταϊβάν ακύρωσαν επίσης τις πτήσεις τους προς την Κίνα την Κυριακή.

Βίντεο από τον τυφώνα που «χτύπησε» την Κίνα:

Οι μέγιστοι σταθεροί άνεμοι της καταιγίδας υπολογίστηκαν σε περίπου 162 χιλιόμετρα την ώρα, το πρωί της Κυριακής. Ο σφοδρός αυτός τυφώνας φέρνει ισχυρές βροχοπτώσεις, δημιουργώντας κίνδυνο σοβαρών πλημμυρών, καθώς και κατολισθήσεων, ενώ αναμένεται να πλήξει την επαρχία Τζετσιάνγκ και τα βόρεια τμήματα της γειτονικής επαρχίας Φουτσιάν, αργά την Κυριακή.

Τα αεροδρόμια Χονγκτσιάο και Πουντόνγκ της Σανγκάης ακύρωσαν αντίστοιχα περίπου το 60% των αναμενόμενων πτήσεων της Κυριακής, σύμφωνα με το The Paper, κρατικό μέσο ενημέρωσης της Σανγκάης.

Το βράδυ του Σαββάτου, οι Αρχές στην Τζετσιάνγκ εκκένωσαν περίπου 390.000 ανθρώπους στην πόλη Τάιτσου.

Οι Αρχές της Τζετσιάνγκ ανέστειλαν επίσης όλες τις θαλάσσιες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των δρομολογίων φέρι μποτ και των κρουαζιέρων.

Πηγή: AP