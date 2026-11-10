Άνδρας εισέβαλε με εκσκαφέα σε ένα κυβερνητικό κτήριο στην επαρχία Σαανσί της Κίνας, καταστρέφοντας την είσοδό του και προκαλώντας ζημιές σε διάφορα τμήματα του συγκροτήματος.

Το περιστατικό συνέβη χθες, στις 9 Νοεμβρίου, στο Κυβερνητικό Κέντρο Εξυπηρέτησης της Νέας Πόλης Φενγκντόνγκ, της πόλης Σιάν.

Βίντεο από την επίθεση με τον εκσκαφέα:

Η αστυνομία συνέλαβε τον 47χρονο, και σύμφωνα με πληροφορίες δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ένας υπάλληλος του κέντρου δήλωσε στα κινεζικά μέσα ενημέρωσης ότι ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες εκκένωσης, επιτρέποντας στο προσωπικό και τους πολίτες να αποχωρήσουν με ασφάλεια από τις εγκαταστάσεις.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν τον εκσκαφέα να γκρεμίζει την είσοδο και να προκαλεί ζημιές στο εξωτερικό του κτηρίου.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης συνέδεσαν την επίθεση του άνδρα με μια φερόμενη διαμάχη σχετικά με απλήρωτες αποζημιώσεις σε αγρότες των οποίων τα σπίτια είχαν κατεδαφιστεί. Ωστόσο, οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα το κίνητρο, και η αιτία του περιστατικού παραμένει υπό διερεύνηση.