Η Κίνα χαρακτήρισε «απαράδεκτο» τον θάνατο του επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα, καθώς και κάθε παρόμοια ενέργεια κατά Ιρανών αξιωματούχων.

Παράλληλα, ζήτησε εκ νέου την άμεση κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται πως ο Λαριτζανί θεωρούνταν πυλώνας του ιρανικού καθεστώτος και εκλαμβανόταν από πολλούς αναλυτές ως de facto ηγέτης της χώρας μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα.

Την Τετάρτη, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο ίδιος «έδωσαν την άδεια στον στρατό να εξοντώσει κάθε Ιρανό υψηλόβαθμο αξιωματούχο» που μπορεί να στοχοποιηθεί χωρίς σημαντικές παράπλευρες απώλειες, «χωρίς να απαιτείται επιπλέον έγκριση».

«Η Κίνα σοκαρίστηκε από τη δήλωση αυτή», ανέφερε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Ζιαν, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις δηλώσεις Κατς και τη δολοφονία Λαριτζανί.

«Είμαστε σταθερά αντίθετοι στη χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις. Οι ενέργειες που στοχεύουν στη δολοφονία Ιρανών ηγετών και σε επιθέσεις κατά πολιτικών στόχων είναι ακόμη πιο απαράδεκτες», πρόσθεσε.