Απίστευτες ουρές σχηματίστηκαν στα διόδια εθνικών οδών της Κίνας, καθώς επέστρεφαν στα σπίτια τους εκατομμύρια εκδρομείς.

In China, traffic caused by people returning home after the holiday was captured. pic.twitter.com/VmwQmKDS3S — Tansu Yegen (@TansuYegen) October 9, 2025

Το οκταήμερο εργασιακό «διάλειμμα» της χώρας λόγω της Εθνικής Ημέρας και της Γιορτής της Σελήνης ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή, και τη Δευτέρα 6/10, κατά την επιστροφή τους στις μεγάλες πόλεις, εκατομμύρια οδηγοί εγκλωβίστηκαν σε ατελείωτες ουρές.

This is the traffic in China as millions return to the cities after a week long holiday. pic.twitter.com/sOnh9YxomR — Catch Up (@CatchUpFeed) October 9, 2025

Drone κατέγραψε απίστευτες εικόνες από το μποτιλιάρισμα στον μεγαλύτερο σταθμό διοδίων της χώρας, στην επαρχία Ανχούι, ο οποίος έχει 36 λωρίδες, αλλά παρ’ όλα αυτά σχημάτισε ουρές που … τρομάζουν.

Αμέτρητα αυτοκίνητα κινούνταν με δυσκολία, σε μια εικόνα που κράτησε συνολικά τρεις ημέρες.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, φέτος πραγματοποιήθηκαν περίπου 888 εκατομμύρια ταξίδια κατά τη διάρκεια των εορτών, έναντι 765 εκατομμυρίων πέρυσι.