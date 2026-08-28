Τίτλοι τέλους έπεσαν στην πολυετή και ιστορική διαδρομή του αντιτορπιλικού κατευθυνόμενων βλημάτων «Harbin» (με αριθμό κύτους 112), το οποίο ολοκλήρωσε επίσημα την επιχειρησιακή του προσφορά στο Πολεμικό Ναυτικό της Κίνας.

Πρόκειται για το πρώτο εγχώριας κατασκευής αντιτορπιλικό δεύτερης γενιάς Τύπου 052, το οποίο αποσύρθηκε από την ενεργό δράση κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής σε ναυτική βάση της πόλης Τσινγκντάο, στην επαρχία Σανντόνγκ της ανατολικής Κίνας.

Η απόσυρση του σκάφους σφραγίζει μια διακεκριμένη διαδρομή 32 ετών στις θάλασσες, κατά τη διάρκεια της οποίας το «Harbin» διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό και την εξέλιξη των ναυτικών δυνάμεων της χώρας.

Με την έξοδό του από τον μάχιμο στόλο, το ιστορικό πολεμικό πλοίο ετοιμάζεται πλέον για τη νέα του αποστολή, καθώς αναμένεται να μεταφερθεί στην πόλη Τσανγκσά της επαρχίας Χουνάν, όπου θα μετατραπεί σε πλωτό μουσείο. Εκεί θα παραμείνει προσβάσιμο στο ευρύ κοινό, λειτουργώντας ως κέντρο εκπαίδευσης για την εθνική άμυνα και την ναυτική ιστορία της Κίνας.