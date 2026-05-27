Σε μια πρωτοφανή κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στον παγκόσμιο τεχνολογικό πόλεμο, η Κίνα επιβάλλει αυστηρούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς στους κορυφαίους επαγγελματίες και στελέχη Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα της χώρας.

Στόχος της κινεζικής κυβέρνησης είναι η προστασία της εγχώριας κρίσιμης τεχνολογίας και η αποτροπή της «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain), καθώς η χώρα δίνει μάχη για να καλύψει την απόσταση και να συγκλίνει τεχνολογικά με τις ΗΠΑ.

Οι νέοι περιορισμοί αγγίζουν άμεσα υπαλλήλους σε ιδιωτικούς κολοσσούς, όπως η Alibaba και η DeepSeek, οι οποίοι εμπλέκονται σε προηγμένα project τεχνητής νοημοσύνης.

Με το νέο καθεστώς, οι κρατικές υπηρεσίες απαιτούν πλέον από επιστήμονες και στελέχη που θεωρούνται «στρατηγικής σημασίας» να λαμβάνουν επίσημη έγκριση από τις αρχές προτού πραγματοποιήσουν οποιοδήποτε ταξίδι εκτός Κίνας.

Σε ότι αφορά τα κριτήρια επιλογής, η στοχοποίηση των ατόμων δεν γίνεται οριζόντια με βάση τη θέση τους ή τον εργοδότη τους, αλλά με βάση το πόσο κρίσιμη και στρατηγική εκτιμάται ότι είναι η έρευνά τους για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

Η κίνηση αυτή προκαλεί αίσθηση στην παγκόσμια αγορά, καθώς σπάει τους παραδοσιακούς κανόνες ελέγχου του Πεκίνου.

Μέχρι σήμερα, η πρακτική του ελέγχου των μετακινήσεων (και της παρακράτησης διαβατηρίων) ήταν συνήθης στην Κίνα, αλλά περιοριζόταν αυστηρά σε στελέχη κρατικών επιχειρήσεων και αξιωματούχους του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Η επέκταση αυτών των περιορισμών στον ιδιωτικό τομέα αποτελεί μια «επιθετική» παρέμβαση του κράτους στην ελεύθερη αγορά.

Προς το παρόν, παραμένει ασαφές το πόσο εκτεταμένα θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα σε ολόκληρο τον κλάδο της τεχνολογίας, καθώς και το ποιες ακριβώς ειδικότητες ή επίπεδα ιεραρχίας θα προστεθούν τελικά στη «μαύρη λίστα» των επηρεαζόμενων.

Η απόφαση του Πεκίνου να σφίξει τον κλοιό γύρω από τις μετακινήσεις των επιστημόνων δεν είναι τυχαία. Αντικατοπτρίζει μια βαθιά πεποίθηση της ηγεσίας της χώρας ότι οι κορυφαίοι μηχανικοί τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι απλοί υπάλληλοι, αλλά στρατηγικό εθνικό κεφάλαιο για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κορυφαίου ταλέντου αναδείχθηκε στην «μετά-ChatGPT» εποχή, αναπτύσσοντας την τεχνογνωσία του κυρίως μέσα από μεγάλους ιδιωτικούς τεχνολογικούς ομίλους και δυναμικά startups.

Η αγορά προσπαθεί ακόμη να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, μετά την πρόσφατη απαίτηση του Πεκίνου προς τον αμερικανικό κολοσσό Meta να ακυρώσει την εξαγορά της κινεζικής startup Manus, μια συμφωνία η οποία άγγιζε τα 2 δισ. δολάρια.