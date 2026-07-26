Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Γκανσού της βορειοδυτικής Κίνας, όταν σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες σε τουριστική περιοχή της κομητείας Γουεϊγιουάν.

Σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, τα ορμητικά νερά εγκλώβισαν αρκετούς επισκέπτες που βρίσκονταν στην περιοχή για κατασκήνωση, με αποτέλεσμα να σημειωθεί η τραγωδία.

Από τις πλημμύρες τραυματίστηκαν ακόμη 23 άνθρωποι, ενώ οι αρχές κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Οι ξαφνικές πλημμύρες αποτελούν συχνό φαινόμενο σε ορεινές περιοχές της Κίνας κατά την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων, καθώς τα νερά μπορούν να ανέβουν γρήγορα και να προκαλέσουν επικίνδυνες συνθήκες μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και την πλήρη αποτίμηση των ζημιών.