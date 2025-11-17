Η Κίνα προσπαθεί να ενθαρρύνει νέα ζευγάρια να παντρευτούν και να αποκτήσουν παιδιά. Η πόλη Νίνγκμπο της ανατολικής Κίνας θα εκδώσει «καταναλωτικά κουπόνια γάμου» για ζευγάρια που θα τελέσουν τον γάμο τους μεταξύ της 28ης Οκτωβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου.

Οι γάμοι στην Κίνα μειώθηκαν κατά ένα πέμπτο τον περασμένο χρόνο–η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη μείωση. Το γεγονός ότι μειώνεται το ενδιαφέρον των ζευγαριών να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια αποδίδεται εδώ και καιρό στο υψηλό κόστος της φροντίδας παιδιών και της εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι νεόνυμφοι θα λάβουν οκτώ καταναλωτικά κουπόνια γάμου συνολικής αξίας 141 δολαρίων. Αυτά τα κουπόνια θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε φωτογράφους, διοργανωτές τελετών, ξενοδοχεία και σε οποιονδήποτε άλλον τομέα ασχολείται με τους γάμους.

Αντίστοιχα μέτρα έχουν επίσης εφαρμοστεί σε πόλεις της ανατολικής Κίνας, όπως η Χανγκτζού και η Πινγκχού.

Παρά τα γεγονός, ότι η Κίνα έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο με 1,4 δισεκατομμύριο κατοίκους, γηράσκει γρήγορα και αυτό ανησυχεί τις αρμόδι4ες αρχές.

Στόχος τους πλέον να ενθαρρύνουν όλο και περισσότερα ζευγάρια να δημιουργήσουν τις οικογένειες τους.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ