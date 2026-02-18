Τραγικές ήταν οι συνέπειες της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κατάστημα πώλησης πυροτεχνημάτων στην στην πόλη Σιανγκγιάνγκ της κινεζικής επαρχίας Χουμπέι, στην κεντρική Κίνα, με απολογισμό 12 νεκρούς, ενώ κάηκαν 50 τετραγωνικά μέτρα από τους χώρους της επιχείρησης. Όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο CCTV, τα αίτια της έκρηξης ερευνώνται.

Οι εκρήξεις που σχετίζονται με πυροτεχνήματα δεν είναι κάτι ασυνήθιστο στην Κίνα, όπου τα βεγγαλικά χρησιμοποιούνται ευρέως και συχνά αδιακρίτως σε εορταστικές περιστάσεις όπως οι γιορτές για το Σεληνιακό Νέο Έτος, που ξεκίνησε χθες (17/2). Τον Ιούνιο, έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη γειτονική Χουνάν είχε ως αποτέλεσμα, να σκοτωθούν 9 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 26.

An explosion and fire at a fireworks shop in eastern China has killed eight people and left two others with minor burns ahead of the Lunar New Year, authorities said.https://t.co/AD4knLw6md — ABC News (@ABC) February 16, 2026



Κάποιες πόλεις στην Κίνα έχουν απαγορεύσει τη χρήση πυροτεχνημάτων για λόγους ασφαλείας και εξαιτίας ανησυχιών για την μόλυνση του αέρα, αλλά τα μέτρα αυτά προκαλούν διαμάχη καθώς τα βεγγαλικά, που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για να διώξουν μακριά τα κακά πνεύματα, παίζουν σημαντικό ρόλο στους εορτασμούς για το Νέο Κινεζικό Έτος.