Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και η τύχη άλλων 16 αγνοείται λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που σημειώθηκαν στην πόλη Σιάν της βορειοδυτικής Κίνας, μεταδίδει σήμερα η κρατική τηλεόραση (CCTV).

Τουλάχιστον δύο σπίτια κατέρρευσαν στην πόλη Σιάν, όπου σημαντικές καταστροφές υπέστησαν δρόμοι, γέφυρες και το δίκτυο ηλεκτροδότησης, αναφέρει το CCTV. Στην περιοχή έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία.

