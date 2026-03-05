Η Κίνα συνεχίζει να δείχνει αποφασιστικότητα απέναντι σε όποιον προσπαθήσει να της επιτεθεί. Το Πεκίνο έχει επαναλάβει πολλές φορές ότι δεν θα εκφοβιστεί από στρατηγικές περιορισμού ή κυρώσεις και ότι θα υπερασπιστεί τα εθνικά του συμφέροντα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας Γουάνγκ Γι, «καμία χώρα δεν μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να περιορίσει την Κίνα και ταυτόχρονα να διατηρεί καλές σχέσεις μαζί της» (Reuters, 2025).

Στο παρακάτω βίντεο ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών είναι ξεκάθαρος. Σε ομιλία του στέλνει καθαρά το μήνυμα. «Έχουμε υπερόπλο που οποιοσδήποτε μας επιτεθεί θα το μετανιώσει».