Μια ακόμη τραγωδία συγκλονίζει την Κίνα, καθώς έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν άφησε πίσω της τουλάχιστον 21 νεκρούς και 61 τραυματίες, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 4/5, στην πόλη Λιγιάνγκ, η οποία υπάγεται διοικητικά στη Τσανγκσά, πρωτεύουσα της Χουνάν. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας κατάρρευση εγκαταστάσεων και εκτεταμένες ζημιές στο εργοστάσιο της εταιρείας Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co.

The fireworks plant explosion on Monday in central China’s Hunan Province has left 21 people dead and 61 others injured, authorities said Tuesday. More than 480 rescuers in five teams have been mobilized for the rescue, with three rescue robots deployed https://t.co/2SAbg4wmYH pic.twitter.com/z0U5Y97Fsk — China Xinhua News (@XHNews) May 5, 2026

Οι εικόνες που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια και καπνούς που εξακολουθούσαν να υψώνονται από τον χώρο του δυστυχήματος, ενώ στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν περίπου 480 έως 500 διασώστες. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν ειδικά συνεργεία για τον έλεγχο δύο αποθηκών με μαύρη πυρίτιδα, γεγονός που περιέπλεξε ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος της Κίνας Ξι Τζιπίνγκ παρενέβη άμεσα, ζητώντας πλήρη έρευνα, ταχεία διάσωση των αγνοουμένων και αυστηρή απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, έδωσε εντολή για ενίσχυση των ελέγχων ασφαλείας σε επικίνδυνες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και καλύτερη εποπτεία των κανόνων δημόσιας ασφάλειας.

Σύμφωνα με τα κινεζικά πρακτορεία Xinhua News Agency και China Central Television (CCTV), το εργοστάσιο βρίσκεται σε μια περιοχή που αποτελεί από τα μεγαλύτερα κέντρα παραγωγής πυροτεχνημάτων στη χώρα, καθώς η ευρύτερη ζώνη της Λιγιάνγκ καλύπτει σημαντικό ποσοστό της εγχώριας και διεθνούς αγοράς.

Η τραγωδία επαναφέρει στο προσκήνιο ένα χρόνιο πρόβλημα: τα συχνά βιομηχανικά δυστυχήματα στην Κίνα, ιδιαίτερα σε μονάδες υψηλού κινδύνου όπως τα πυροτεχνήματα.

Παρά τις επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις για αυστηρότερη εποπτεία, τα περιστατικά συνεχίζουν να καταγράφονται, συχνά με βαριά ανθρώπινα κόστη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη επαρχία βρίσκεται στο επίκεντρο. Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί πολλαπλά παρόμοια περιστατικά, με δεκάδες νεκρούς συνολικά, γεγονός που ενισχύει τα ερωτήματα για την εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα τι προκάλεσε το φονικό συμβάν.