Στην Κίνα η νέα τάση του να μετατρέπεις το καπό του αυτοκινήτου σε ενυδρείο έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση στο διαδίκτυο.

Όμως, αυτή η «φαεινή ιδέα» όχι μόνο είναι επικίνδυνη για τα ψάρια, αλλά και εξαιρετικά βλαβερή για την ευζωία τους ακόμη και για την επιβίωσή τους.

Οι οδηγοί γεμίζουν το καπό των οχημάτων τους με νερό και τοποθετούν ζωντανά ψάρια μέσα, προσθέτοντας συχνά LED φωτισμό και φυτά για να το κάνουν πιο εντυπωσιακό.

Τα ψάρια όμως, σε ένα περιβάλλον που θερμαίνεται από τον κινητήρα, κινδυνεύουν να πεθάνουν από την τοξικότητα του νερού.

Παρά την αρχική αίσθηση του trend ως κάτι αθώο ή διασκεδαστικό, οι ειδικοί προειδοποιούν για την κακοποίηση των ψαριών και ζητούν τον σεβασμό στη ζωή τους.

Οι Αρχές έχουν ήδη επιβάλει πρόστιμα για την παραβίαση των κανονισμών ασφαλείας, αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο που ενέχουν αυτές οι πρακτικές.