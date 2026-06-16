Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών σημειώθηκε σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, στην επαρχία Τσινγκχάι στη βορειοδυτική Κίνα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τις τοπικές Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης, από τη δόνηση έχει χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος, ενώ άλλοι τέσσερις έχουν μεταφερθεί τραυματισμένοι στα νοσοκομεία.

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε μεγάλη ακτίνα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, καθώς το εστιακό βάθος ήταν μικρό, γεγονός που εντείνει τους φόβους για σοβαρές υλικές ζημιές.

Το επίκεντρο και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της δόνησης

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Κέντρου Σεισμολογικών Δικτύων της Κίνας, ο σεισμός εκδηλώθηκε στις 5:06 μ.μ. τοπική ώρα (12:06 ώρα Ελλάδας).

Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε μια περιοχή μεγάλου υψομέτρου στον νομό Χαϊσί, εντός της επαρχίας Τσινγκχάι. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, χαρακτηρίζοντάς τον ως επιφανειακό, κάτι που εξηγεί την ένταση με την οποία έγινε αισθητός στην επιφάνεια του εδάφους.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, όλοι οι εργαζόμενοι σε ανθρακωρυχεία κοντά στο επίκεντρο του σεισμού έχουν απομακρυνθεί και μεταφερθεί σε ασφαλή σημεία.

Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων αλλά και την καταγραφή ζημιών συνεχίζονται.

🚨🇨🇳 Strong M6.3 Earthquake Hits China As Another Large Quake Strikes Today A strong M6.3 earthquake has struck Qinghai, China, at a shallow depth of just 10 km.#Earthquake #china pic.twitter.com/INdefcaZ6G — Above The Norm News (@abovenormnews) June 16, 2026