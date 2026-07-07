Η ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων της Κίνας αποτυπώνεται σε νέο οπτικό υλικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες των μονάδων κρούσης του Πεκίνου σε θαλάσσιο περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, το σχετικό βίντεο δείχνει βαρέα αμφίβια τεθωρακισμένα οχήματα, τα οποία ανήκουν σε εξειδικευμένη ταξιαρχία του Στρατού Ξηράς του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας, να λαμβάνουν μέρος σε μια απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης.

Η στρατιωτική αυτή δραστηριότητα, η οποία περιλάμβανε τη διενέργεια βολών με πραγματικά πυρά, εξελίχθηκε σε ανοικτή θάλασσα, εντός των ορίων της θαλάσσιας περιοχής της νότιας επαρχίας Φουτζιάν, που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της κινεζικής επικράτειας.

Οι συγκεκριμένες δοκιμές εντάσσονται στο πλαίσιο των τακτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων της χώρας, με σκοπό τη διασφάλιση του υψηλού επιπέδου συνεργασίας των πληρωμάτων και τον έλεγχο των οπλικών συστημάτων κάτω από πραγματικές συνθήκες μάχης.