Την αεροπορική της ισχύ γιορτάζει το τελευταίο διάστημα η Κίνα, καθώς το εγχώριας κατασκευής στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Y-20 συμπληρώνει δέκα χρόνια συνεχούς προσφοράς και υπηρεσίας στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτού του εορτασμού, το Πεκίνο επέλεξε να δώσει στη δημοσιότητα οπτικοακουστικό υλικό που καταγράφει το αεροσκάφος, γνωστό και με το προσωνύμιο «Chubby Girl», σε διάφορες επιχειρησιακές αποστολές, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα σαφές μήνυμα στρατιωτικής ετοιμότητας και ισχύος προς κάθε κατεύθυνση.

Στην πρώτη γραμμή της κινεζικής αεροπορικής στρατηγικής βρίσκονται πλέον τρεις διαφορετικές εκδόσεις του συγκεκριμένου μοντέλου, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών στο σύγχρονο πεδίο των επιχειρήσεων.

Η πρώτη και αρχική έκδοση παραγωγής είναι το Y-20A, το οποίο βασίζεται για την κίνησή του σε ρωσικούς κινητήρες τύπου Soloviev D-30KP-2, οι οποίοι ωστόσο υστερούν σε ώση και αποδοτικότητα καυσίμου συγκριτικά με τα νεότερα συστήματα.

Αντίθετα, η έκδοση YY-20, η οποία είναι γνωστή και ως Y-20U, αποτελεί ένα εξειδικευμένο ιπτάμενο τάνκερ που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τον εναέριο ανεφοδιασμό μαχητικών αεροσκαφών, προσφέροντας τη δυνατότητα μεταφοράς τεράστιων ποσοτήτων καυσίμων και επεκτείνοντας σημαντικά την επιχειρησιακή εμβέλεια των κινεζικών δυνάμεων.

Τέλος, η πιο εξελιγμένη και σύγχρονη παραλλαγή του αεροσκάφους εντοπίζεται στο Y-20B, όπου οι παλιοί ρωσικοί κινητήρες έχουν αντικατασταθεί πλήρως από τους πρωτοποριακούς, κινεζικής σχεδίασης κινητήρες WS-20.

Η συγκεκριμένη αναβάθμιση εξασφαλίζει στο μεταγωγικό πολύ μεγαλύτερη προωστική δύναμη, αισθητά αυξημένη ικανότητα μεταφοράς βαρέος φορτίου και μεγαλύτερη αυτονομία πτήσης, καθιστώντας το ένα από τα πιο υπολογίσιμα εργαλεία της ασιατικής χώρας στους αιθέρες.