Επίδειξη στρατιωτικής ετοιμότητας επέλεξε να κάνει το Πεκίνο, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ισχύος προς κάθε κατεύθυνση σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη διπλωματική συγκυρία.

Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά την παρουσία τόσο του Ντόναλντ Τραμπ, όσο και του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα, οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας έδωσαν στη δημοσιότητα νέο οπτικοακουστικό υλικό υπό τον τίτλο «Συντονισμένη Ισχύς Πυρός», καταγράφοντας εντατικές δοκιμές μάχης.

Επιχειρησιακή δοκιμή ημέρα και νύχτα

Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρέθηκε μια ταξιαρχία πυροβολικού, η οποία υποβλήθηκε σε 24ωρη αξιολόγηση, με τη χρήση πραγματικών πυρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν το υλικό, οι δυνάμεις εκτέλεσαν ελιγμούς μεγάλων αποστάσεων, προχωρώντας στη συνέχεια σε αδιάλειπτες βολές κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και της νύχτας.

Βασικός στόχος της άσκησης ήταν να δοκιμαστεί στην πράξη η ικανότητα συντονισμού και η κοινή επιχειρησιακή δράση διαφορετικών τμημάτων, από οβιδοβόλα και ολμοβόλα-οβιδοβόλα μέχρι μονάδες πυραυλικού πυροβολικού.

Το οπλοστάσιο που παρουσιάστηκε εν δράσει

Τα πλάνα, τα οποία μεταδόθηκαν από τα επίσημα μέσα ενημέρωσης του κινεζικού στρατού καθώς και από το Υπουργείο Άμυνας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αποκαλύπτουν τον εξοπλισμό που ρίχτηκε στη μάχη της εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, καταγράφονται σε πλήρη δράση ρυμουλκούμενα οβιδοβόλα τύπου PL-96 των 122 χιλιοστών, τροχοφόρα αυτοκινούμενα οβιδοβόλα PLL-09 του ίδιου διαμετρήματος, καθώς και πολλαπλοί εκτοξευτές πυραύλων (MLRS) PHZ-11 των 122 χιλιοστών.