Σκηνές που θυμίζουν ταινία καταστροφής εκτυλίχθηκαν στην Κίνα, καθώς ισχυρός ανεμοστρόβιλος σάρωσε την περιοχή, προκαλώντας τεράστιες υλικές ζημιές και σπέρνοντας τον τρόμο στους κατοίκους.

Το πέρασμα του ακραίου καιρικούφαινομένου ήταν ισοπεδωτικό. Όπως καταγράφεται σε σοκαριστικά βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, η λυσσαλέα δύναμη των ανέμων ήταν τόσο μεγάλη που κατάφερε να ανασηκώσει και να εκτοξεύσει στον αέρα ένα αυτοκίνητο σαν να ήταν παιχνίδι.

A tornado sent a car airborne in Haining, Zhejiang Province in China on Sunday…. 👀pic.twitter.com/qX0AZpFt7J — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 22, 2026

Εκτεταμένες καταστροφές

Εκτός από τα οχήματα που παρασύρθηκαν, η μανία της κακοκαιρίας αφήνει πίσω της εικόνες απόλυτης καταστροφής:

Πάνω από 1.300 δέντρα ξεριζώθηκαν ή τσακίστηκαν από τους θυελλώδεις ανέμους, κλείνοντας δρόμους και προκαλώντας προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε στέγες κτιρίων, υποδομές και δίκτυα ηλεκτροδότησης.

Τα συνεργεία εκτάκτων αναγκών επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές για την απομάκρυνση των συντριμμιών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των συνεπειών, ενώ διενεργούνται έλεγχοι για την καταγραφή των ζημιών.