Η Τεχνητή Νοημοσύνη φέρνει μια θεμελιώδη αλλαγή στη διαχείριση της ενέργειας, μετατρέποντας τα παραδοσιακά συστήματα από απλά εργαλεία εκτέλεσης εντολών σε αυτόνομες τεχνολογίες λήψης αποφάσεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οδηγία ενός διευθυντή εργοστασίου:

«Οι επείγουσες παραγγελίες για αύριο το απόγευμα. Δώσε προτεραιότητα στον φόρτο παραγωγής και γέμισε τις μπαταρίες όταν η ενέργεια είναι φθηνή το πρωί».

Χωρίς να απαιτείται περίπλοκη κωδικοποίηση ή μηχανική ιεράρχηση αναγκών, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός προγραμματισμού διαμορφώνεται μέσα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα.

Πίσω από αυτή την καινοτομία βρίσκεται το WHES OS, ένα λειτουργικό σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διαχείριση της ενέργειας, αναπτυγμένο από την Weheng Intelligent Technology Co., Ltd. Μέσω ενός ενσωματωμένου αυτόνομου λογισμικού, AI agent, με ενισχυμένες ικανότητες κατανόησης, η αποθήκευση ενέργειας αποκτά τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται απευθείας σε φυσικές γλωσσικές εντολές.

Η εφαρμογή αυτή αποτυπώνει μια ευρύτερη τάση που μετασχηματίζει τον ενεργειακό τομέα της Κίνας. Οι AI agents αναλαμβάνουν πλέον κομβικό ρόλο σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας — από την έρευνα και την ανάπτυξη (R&D), τη λειτουργία και την τεχνική συντήρηση, έως την ασφάλεια, την επιτήρηση της ομαλής λειτουργίας και την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.