Η Κίνα συνεχίζει να μας εκπλήσσει με τις κατασκευές της. Αυτή τη φορά οι… δαιμόνιοι Κινέζοι κατασκεύασαν την μεγαλύτερη κυλιόμενη σκάλα στον πλανήτη στην επαρχία του Γουσάν και συγκεκριμένα στην πόλη Τσονγκτσίνγκ.

Η κυλιόμενη σκάλα ονομάστηκε, «Goddess» (Θεά) και εκτείνεται σε μήκος περίπου 914 μέτρων, μετατρέποντας μια απλή μετακίνηση σε εμπειρία που διαρκεί πάνω από 20 λεπτά.

Δεν πρόκειται για μία ενιαία σκάλα, αλλά για ένα σύνθετο σύστημα: 21 επιμέρους κυλιόμενες σκάλες συνδέονται με οκτώ ανελκυστήρες, τέσσερις κινούμενους διαδρόμους και πεζογέφυρες, σχηματίζοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο κάθετης μετακίνησης.

Το έργο καλύπτει μία υψομετρική διαφορά περίπου 244 μέτρων, αντίστοιχη με έναν ουρανοξύστη 80 ορόφων, επιβεβαιώνοντας τον λειτουργικό του ρόλο σε μια πόλη όπου η καθημερινότητα περιλαμβάνει συνεχείς ανηφόρες και επίπεδα που τέμνονται.

Η Τσονγκτσίνγκ άλλωστε έχει καθιερωθεί διεθνώς για την πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική της, με δρόμους που διασχίζουν κτίρια και συγκοινωνιακά δίκτυα που αναπτύσσονται σε διαφορετικά υψόμετρα.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, το έργο εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Κίνας για την ανάδειξη υποδομών ως τουριστικών αξιοθέατων, παρόμοια με γυάλινες γέφυρες ή πανοραμικά ασανσέρ σε φυσικά τοπία. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν εξυπηρετεί μόνο τους κατοίκους, αλλά έχει ήδη αρχίσει να προσελκύει επισκέπτες που αναζητούν μια… «αστική περιπέτεια» ανάμεσα στα φαράγγια και στα ποτάμια της περιοχής.

Ο επικεφαλής σχεδιασμού, Χουάνγκ Γουέι, έκανε λόγο για ένα έργο χωρίς προηγούμενο σε εθνικό επίπεδο, ενώ ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιου τύπου υποδομές αντανακλούν τη μετάβαση των κινεζικών πόλεων σε εντυπωσιακά μοντέλα που συνδυάζουν λειτουργικότητα και τουρισμό.