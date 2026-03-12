Η συνέχιση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα επιφέρει σοβαρά δεινά στους τοπικούς πληθυσμούς, θα προκαλέσει μεγάλες οικονομικές απώλειες, και θα υπονομεύσει την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα, προειδοποίησε την Πέμπτη ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών, Wang Yi, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο CCTV.

Ο Wang Yi έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Badr Abdelatty, καλώντας σε άμεση κατάπαυση του πυρός.

«Όλες οι πλευρές θα πρέπει να παροτρύνουν τα εμπλεκόμενα μέρη να πατήσουν το “κουμπί της διακοπής” στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, το συντομότερο δυνατό, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης», τόνισε ο Κινέζος διπλωμάτης.

Η παρέμβαση της Κίνας υπογραμμίζει τις διεθνείς ανησυχίες για τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στην περιφερειακή σταθερότητα και την παγκόσμια οικονομία.