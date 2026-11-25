Η Κίνα εκτόξευσε με επιτυχία την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου το διαστημόπλοιο Shenzhou-24, μεταφέροντας τρεις αστροναύτες στον διαστημικό σταθμό Tiangong. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο πρώτος ξένος αστροναύτης που θα συμμετάσχει σε αποστολή στον κινεζικό διαστημικό σταθμό, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη διαστημική συνεργασία του Πεκίνου με άλλες χώρες.

China launched the Shenzhou-24 crewed spaceship on Wednesday, sending three astronauts, including a Pakistani payload specialist, to its orbiting Tiangong space station. https://t.co/HQWL6pJlI7 — China Xinhua Sci-Tech (@XHscitech) November 25, 2026

Το πλήρωμα αποτελείται από τον 40χρονο Πακιστανό πιλότο Μουχάμαντ Ζισάν Άλι και τους Κινέζους αστροναύτες Τανγκ Χονγκμπό, 51 ετών, και Γου Γι, 39 ετών.

Το διαστημόπλοιο απογειώθηκε στις 08:18 τοπική ώρα (00:18 GMT) από το Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρων Τζιουτσουάν, στη βορειοδυτική Κίνα, με τη βοήθεια πυραύλου Long March-2F.

LAUNCH! Chang Zheng 2F/G launches Shenzhou-24 and a crew of three to the Tiangong space station from the Jiuquan Satellite Launch Center. Overview:

https://t.co/yGXnC2ClNE Live:

https://t.co/SSpo1ozfEM https://t.co/s6hGI15Ydz — NSF – NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) November 25, 2026

Ο πρώτος Πακιστανός αστροναύτης

Ο Μουχάμαντ Ζισάν Άλι γράφει ιστορία, καθώς γίνεται ο πρώτος Πακιστανός που ταξιδεύει στο διάστημα και ο πρώτος ξένος αστροναύτης που επιβιβάζεται στον κινεζικό διαστημικό σταθμό. Θα αναλάβει καθήκοντα ειδικού ωφέλιμου φορτίου και αναμένεται να παραμείνει στον Tiangong για διάστημα από πέντε έως δέκα ημέρες, συμμετέχοντας σε επιστημονικά πειράματα.

Για την προετοιμασία του εκπαιδεύτηκε επί επτά μήνες στο Πεκίνο, παρακολουθώντας εντατικά μαθήματα κινεζικής γλώσσας. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσής του έμαθε κινεζικά τραγούδια, μελέτησε ποίηση, ασχολήθηκε με την καλλιγραφία και έπαιξε πινγκ πονγκ.

«Δεν πετάω για τον εαυτό μου. Κουβαλάω το όνομα του Πακιστάν στον ώμο μου, τις ελπίδες 250 εκατομμυρίων Πακιστανών», δήλωσε ο Άλι στους δημοσιογράφους την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

Astronaut Muhamad Zeeshan Ali to Pakistani nation: “I want to assure you that I am not flying for myself. I carry the name of Pakistan on my shoulder, the hopes of 250 million Pakistanis” #MuhammadZeeshanAli #PakistanInSpace #Shenzhou24 #NationalPride #PakistanTV https://t.co/seyLdtNpJg — Pakistan TV (@PakTVGlobal) November 24, 2026

Η Κίνα επιδιώκει διεθνή συνεργασία στο διάστημα

Η συμμετοχή Πακιστανού αστροναύτη στην αποστολή εντάσσεται στην προσπάθεια της Κίνας να αναδείξει τον διαστημικό σταθμό Tiangong σε κόμβο διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS), υπό την ηγεσία της NASA, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο απόσυρσής του έως το 2030.

Η αποστολή Shenzhou-24 αποτελεί την πρώτη κοινή επανδρωμένη διαστημική πτήση της Κίνας με τη συμμετοχή ξένου αστροναύτη, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας στον κινεζικό διαστημικό σταθμό.