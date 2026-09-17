Η Κίνα και η Ινδία εξέφρασαν σήμερα τις ανησυχίες τους για τις νέες κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία βάσει του νέου νομοσχεδίου που ψήφισε χθες Τετάρτη (16/9) η Βουλή των Αντιπροσώπων, οι οποίες θα μπορούσαν να πλήξουν και τις δύο αυτές χώρες που είναι κύριοι αγοραστές ρωσικού αργού πετρελαίου.

Η Κίνα επέκρινε τις νέες κυρώσεις, ενώ η Ινδία προειδοποίησε για πιθανές συνέπειες στις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον και στη διεθνή αγορά ενέργειας.

Το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε και από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, προωθήθηκε ήδη στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να το υπογράψει. Στόχος του νομοσχεδίου είναι να περιορίσει τη δυνατότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της κατά της Ουκρανίας.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει άμεσες κυρώσεις εναντίον Ρώσων αξιωματούχων και εταιρειών, καθώς και μέτρα που στοχεύουν τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Επιπλέον δίνει στον Ντόναλντ Τραμπ τη δυνατότητα να επιβάλλει δασμούς ως και 100% στις πέντε χώρες με τις μεγαλύτερες εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου, μεταξύ των οποίων είναι η Κίνα και η Ινδία.

Το νομοσχέδιο φέρει το όνομα του κυριότερου συντάκτη και εισηγητή του, του ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ, που πέθανε τον Ιούλιο. Επρόκειτο για υπερασπιστή της Ουκρανίας και γεράκι έναντι της Ρωσίας και του Ιράν — που βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο των μέτρων τα οποία προβλέπονται σε αυτό.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η επιβολή περαιτέρω αμερικανικών κυρώσεων κατά της Μόσχας θα περιπλέξει «σίγουρα» τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. Ο ίδιος προσέθεσε ότι η Μόσχα συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Η Κίνα, από την πλευρά της, δήλωσε ότι διατηρεί «κανονικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόσμου που βασίζονται στην ισότητα και το αμοιβαίο όφελος», όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Γκουό Τζιακούν στο Πεκίνο.

Η εν λόγω συνεργασία δεν στρέφεται εναντίον κανενός τρίτου, πρόσθεσε ο Γκουό, επισημαίνοντας ότι άλλες χώρες —σε μια προφανή αναφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες— δεν πρέπει ούτε να παρεμβαίνουν ούτε να ασκούν πίεση.

Η Κίνα αντιτίθεται στην εφαρμογή νόμων εκτός της επικράτειας των ΗΠΑ που δεν έχουν καμία βάση στο διεθνές δίκαιο και δεν έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ανέφερε ο ίδιος.

Η διαμάχη έρχεται επίσης σε μια ευαίσθητη περίοδο στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, καθώς ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας, εν τω μεταξύ, ανέφερε ότι το Νέο Δελχί είχε συζητήσει το θέμα με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες.

«Οι πιθανές επιπτώσεις του θέματος, όχι μόνο στις διμερείς σχέσεις αλλά και στη διεθνή αγορά ενέργειας, έχουν διατυπωθεί με μεγάλη σαφήνεια από την ινδική πλευρά».

Η ινδική κυβέρνηση δήλωσε ότι παραμένει «αποφασιστικά προσηλωμένη» στη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας για τα 1,4 δισεκατομμύρια κατοίκους της χώρας, μεταξύ άλλων μέσω της περαιτέρω διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού της.

Η Ινδία είναι ένας σημαντικός εισαγωγέας ρωσικού αργού πετρελαίου, αν και οι αγορές σημείωσαν απότομη πτώση τον Αύγουστο.

Οι εισαγωγές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 26,3% από το ρεκόρ που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο, φτάνοντας τα 2,08 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Αύγουστο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Indian Express», η οποία επικαλείται έκθεση του παρόχου δεδομένων για τις πρώτες ύλες Kpler.

Σύμφωνα με την έκθεση, το μερίδιο της Ρωσίας στις εισαγωγές αργού πετρελαίου της Ινδίας μειώθηκε από σχεδόν 60% σε 45%. Η Kpler ανέφερε ότι η μεταβολή αυτή φαίνεται να αντανακλά μια ομαλοποίηση της αγοράς και όχι μια διαρθρωτική στροφή μακριά από το ρωσικό αργό.